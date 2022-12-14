В Казахстане не будут запрещать новогодние корпоративы и утренники

Фото: pexels

В Казахстане не будут запрещать новогодние утренники и корпоративы. Об этом в кулуарах правительства заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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