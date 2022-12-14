В Казахстане не будут запрещать новогодние корпоративы и утренники
Фото: pexels
В Казахстане не будут запрещать новогодние утренники и корпоративы. Об этом в кулуарах правительства заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Пока нет такого критического подъема заболеваемости", – ответила Ажар Гиният.
Журналисты также поинтересовались, будет ли Минздрав вводить какие-то ограничения, учитывая, что многие организации вернулись к масочному режиму.
"Нет. Сейчас идет рост вирусных и коронавирусной инфекций. Если смотреть по неделям, вы уже видите, что в сутки более 200 случаев инфекции регистрируется. Рекомендуем всем в местах массового скопления носить маски". Ажар Гиният
В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 235 человек, что на 80 человек больше, чем днем ранее.
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