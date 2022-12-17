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Самые полезные подарки на Новый год

Топ 10 полезных подарков на Новый год Фото: Zakon.kz
Скоро Новый год, а значит, пора подготовить подарки для родных и друзей. В преддверии праздника возникает вопрос: что дарить? Редакция Zakon.kz представила ряд полезных презентов к предстоящему торжеству.

Подарок – идеальный способ выразить свои чувства, проявить внимание по отношению к человеку и подарить положительные эмоции. Выбирая его, спросите себя, будет ли он полезен человеку и хотели бы вы получить такой подарок.

  1. Сертификат на чекап-программу организма. У каждого человека есть родные и близкие, о здоровье которых он беспокоится, но многие из них никак не дойдут до врачей. Подарив такой сертификат, вы проявите заботу о человеке.                                                                                                                                        
  2. Сертификат в спа-салон. Спа-процедуры – это источник энергии, здоровья и прекрасного настроения, а также беспроигрышный вариант подарка. Человек отдохнет и будет вспоминать о приятных впечатлениях.                                                                                                                                                        
  3. Ортопедическая подушка для спины. Отличный презент для тех, кто целый день работает за компьютером или много проводит времени в дороге.                                                                                         
  4. Ланч-бокс. Многие пользуются пластиковыми контейнерами, которые специалисты давно считают небезопасными. Особенно вредными они становятся при постоянном нагреве пищи в микроволновой печи. Это отравляет еду и организм. Подарив стильный стеклянный или бамбуковый контейнер для обедов, вы проявите заботу о человеке и его здоровье.                                                                                                                                                 
  5. Новый опыт. Это может быть мастер-класс по рисованию, гончарному делу, вокалу, танцам, экстремальному вождению или кулинарному искусству – выбор большой. Благодаря такому подарку можно получить новый опыт и эмоции.                                                                                                               
  6. Теплый плед. Основные тенденции в интерьере – минимализм в цвете, натуральность и простота в материалах изготовления. Все плетеное и вязаное, поэтому выбирайте плед пастельных оттенков крупной вязки. Он согреет в холодные вечера и будет теплым напоминанием о вас.                                                    
  7. Гирлянда-сетка – одно из самых популярных украшений. Это отличный подарок на Новый год для друзей и коллег. Ее можно повесить на окно или стену для создания атмосферы праздника.                      
  8. Магнитная доска на холодильник. На доске удобно записывать список необходимых покупок и оставлять записки для домочадцев. А еще это отличный новогодний подарок для семьи с детьми. Пока вы будете заняты, ребенок будет увлечен рисованием.                                                                                     
  9. Астрологический прогноз на год. Вы можете заказать у астролога персональный гороскоп для близких. Обычно они состоят из индивидуального астрологического прогноза на год и персонального календаря благоприятных и неблагоприятных дней. Это необычный подарок, который поможет человеку в планировании своих целей.                                                                                                                                     
  10. Витамины. В современных условиях очень актуальный подарок. Купите основные витамины, которые пригодятся любому человеку: витамин С, омега-3, витамин D. Упакуйте все в красивую коробку и добавьте к презенту живых витаминов в виде сезонных фруктов – мандаринов и граната.

Помните, что дарить нужно то, что порадует человека и покажет вашу заботу и внимание к нему. Но самое главное, подарок должен быть сделан от души.

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