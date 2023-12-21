Как выбрать безопасные игрушки и сладости на Новый год

В преддверии новогодних праздников родители решают вопрос о выборе подарков для детей. Специалист поделилась с корреспондентом Zakon.kz важными и необходимыми правилами для выбора презента.

Замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова советует приобретать новогодние подарки в местах организованной торговли – это магазины, супермаркеты, розничные и оптовые рынки.

Покупая подарок, по ее словам, в первую очередь, нужно обратить внимание не на оригинальность и яркость упаковки, а на ее содержимое.

Сладкий подарок

При выборе наборов необходимо знать, что в составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе.

Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов. Кроме того, запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей.

Кроме того, каждый подарок должен иметь четкую, легко читаемую маркировку (этикетку), которая содержит информацию о продукте на государственном и русском языке.

В маркировке пищевой продукции обязательно должна содержаться следующая информация:

наименование продукта; наименование и местонахождение изготовителя уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); масса нетто; товарный знак изготовителя (при наличии); состав продукта; пищевая ценность; условия хранения; срок годности или срок хранения (для карамели и драже); обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия.

В продолжении Каткенова отмечает, при выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обратить внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной.

"Хранить кондитерские изделия следует в холодильнике или помещении с температурным режимом, указанным на упаковке". Гаухар Каткенова

Игрушки

Если вы хотите подарить мягкую игрушку, не забывайте, что эта игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов.

Швы мягко набивной игрушки должны быть прочными Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару, или на вкладыш, сопровождающий игрушку. Маркировка должна быть четкой, хорошо видимой, несмываемой и содержать: наименование и возрастное назначение игрушки, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, дату изготовления, предупредительные надписи по безопасной эксплуатации.

Специалист уточняет, что для изготовления игрушек, предназначенных для детей до 3-х лет, не допускается применять стекло и ворсованные материалы. В игрушках не допускается применять легковоспламеняемые материалы, набивочные материалы, содержащие твердые или острые инородные предметы (гвозди, иголки, металлическую стружку, осколки стекла и др.)

"Игрушки должны иметь правильную форму, гладкую поверхность без острых, режущих краев, заусенцев и вмятин. Чтобы подарок не огорчил Вас и ребенка, не нанес вреда его здоровью, рекомендуется обратить внимание на требования нормативов по качеству и безопасности игрушек. Поэтому вы вправе запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность всех компонентов подарка, а именно – декларации соответствия и транспортные накладные". Гаухар Каткенова

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