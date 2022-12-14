Депутат заявила, что факты насилия и унижения среди казахстанских военнослужащих не изжиты

При обсуждении законопроекта РК "Об органах военной полиции" на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты подняли проблему имеющихся фактов насилия, унижения среди военнослужащих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Наталья Дементьева, несмотря на принимаемые меры, в воинской среде по-прежнему не изжиты факты насилия, унижения чести и достоинства военнослужащих, нередко приводящие к небоевым потерям.

"Данный факт вызывает серьезную озабоченность в обществе, и следует признать, что по этой причине многие родители, опасаясь за жизнь и здоровье своих сыновей, боятся отправлять их в армию. Отдельные военачальники считают происходящее издержками мужского коллектива. Сложившаяся ситуация является следствием неэффективной работы по профилактике правонарушений среди военнослужащих и низкой скоординированности действий между органами военной полиции и командованиями воинских частей". Наталья Дементьева

Она заявила, что военная полиция, являясь органом правопорядка, должна сосредоточиться на профилактике правонарушений.

Кроме того, мажилисвумен предложила возложить на военную полицию координацию данной деятельности и ответственность за упущение в этом направлении.

В ответ на это заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что в предлагаемом законопроекте "Об органах военной полиции" и пакете сопутствующих поправок к нему предусмотрено, что одной из функций органов военной полиции является профилактика.

"В настоящее время благодаря профилактической работе у нас в войсках, по крайней мере подчиненных Министерству обороны, снижение правонарушений, дисциплинарных проступков более чем на 20%. Поэтому полностью поддерживаю, и профилактика, и координация в гарнизонах, кроме органов военной полиции, основным органом надзора осуществляется сотрудниками Главной военной прокуратуры". Султан Камалетдинов

По его словам, данная профилактическая работа как раз проводится с Главной военной прокуратурой.