Депутат заявила, что факты насилия и унижения среди казахстанских военнослужащих не изжиты
Как отметила депутат Наталья Дементьева, несмотря на принимаемые меры, в воинской среде по-прежнему не изжиты факты насилия, унижения чести и достоинства военнослужащих, нередко приводящие к небоевым потерям.
"Данный факт вызывает серьезную озабоченность в обществе, и следует признать, что по этой причине многие родители, опасаясь за жизнь и здоровье своих сыновей, боятся отправлять их в армию. Отдельные военачальники считают происходящее издержками мужского коллектива. Сложившаяся ситуация является следствием неэффективной работы по профилактике правонарушений среди военнослужащих и низкой скоординированности действий между органами военной полиции и командованиями воинских частей".Наталья Дементьева
Она заявила, что военная полиция, являясь органом правопорядка, должна сосредоточиться на профилактике правонарушений.
Кроме того, мажилисвумен предложила возложить на военную полицию координацию данной деятельности и ответственность за упущение в этом направлении.
В ответ на это заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что в предлагаемом законопроекте "Об органах военной полиции" и пакете сопутствующих поправок к нему предусмотрено, что одной из функций органов военной полиции является профилактика.
"В настоящее время благодаря профилактической работе у нас в войсках, по крайней мере подчиненных Министерству обороны, снижение правонарушений, дисциплинарных проступков более чем на 20%. Поэтому полностью поддерживаю, и профилактика, и координация в гарнизонах, кроме органов военной полиции, основным органом надзора осуществляется сотрудниками Главной военной прокуратуры".Султан Камалетдинов
По его словам, данная профилактическая работа как раз проводится с Главной военной прокуратурой.