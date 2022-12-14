Казахстанские педагоги смогут выбирать учебники и методички для уроков с 2023 года

Приказом министра просвещения от 9 декабря 2022 года утверждены Правила выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что для выбора учебников и учебно-методических комплексов издательства ежегодно предоставляют в Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования (РНП ЦЭСО) ознакомительную (демонстрационную) версию учебников и учебно-методических комплексов (УМК) в электронной форме.

В свою очередь РНП ЦЭСО размещает на своем сайте демо-версии учебников, чтобы с ними могли ознакомиться педагоги.

Кроме того, ежегодно с марта по апрель управления образования будут проводить выставки учебников для педагогов, родителей и школьников.

Согласно правилам, выбор учебников и методичек, в том числе в электронной форме, осуществляется один раз после включения их в Перечень. После чего выбранные учебники (наименование, издательства, авторы) не подлежат изменениям. В параллельных классах организации образования по одному предмету используются один и тот же учебник и учебно-методические комплексы.

Далее библиотекарь школы до 25 апреля делает заказ необходимого количества учебников и УМК в соответствии с количеством учеников.

До 1 мая ответственный специалист отдела образования проверяет полноту заполнения заявки на учебники и УМК на предстоящий учебный год, согласовывает ее в разрезе организаций образования и направляет в Управление образования области, городов Астаны, Алматы и Шымкента, которые формируют итоговую заявку на приобретение учебников и УМК, в том числе в электронной форме с учетом контингента обучающихся и объема финансирования.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

