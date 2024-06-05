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Казахстанских школьников будут обеспечивать бесплатными электронными учебниками

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, компьютерный класс, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:27 Фото: primeminister.kz
Министерство просвещения подготовило изменения в правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавляется норма о том, что обучающиеся и воспитанники организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы обеспечиваются бесплатными учебниками, электронными учебниками, УМК, в том числе в электронной форме за счет средств местных и республиканского бюджетов.

Дается понятие, что такое электронный учебник – программный продукт на объекте информатизации, замещающий бумажный учебник, имеющий мультимедийный, интерактивный контент и функции, системно и последовательно излагающий содержание учебного предмета, соответствующий требованиям государственного общеобязательного стандарта образования, типовой учебной программе определенного уровня образования и Требованиям.

При этом в электронной форме могут использоваться учебные и методические издания, сопровождающие учебник в форме методического руководства, прописи, рабочей тетради, словаря, спутника букваря, хрестоматии, сборника диктантов, сборника задач и упражнений, картографического атласа, соответствующие государственным общеобязательным стандартам образования, типовым учебным программам и Требованиям к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций.

Предусматривается, что библиотечный фонд школьных организаций также обеспечивается электронными учебниками, приобретение которых осуществляется через каждые 5 лет для уровней начального, основного среднего, общего среднего образования и через каждые 6 лет для организаций специального образования и ежегодным дозакупом необходимого количества учебников и УМК, в том числе в электронной форме, согласно контингенту обучающихся. 

Издательства ежегодно не позднее 30 октября размещают на сайтах своих организаций предварительные прайс-листы на учебники, электронные учебники, УМК, в том числе в электронной форме для формирования бюджетной заявки местными исполнительными органами на приобретение учебных изданий.

В правила доабавлена новая глава о том, что приобретение электронных учебников и учебно-методических комплексов осуществляется подпиской на электронное учебное издание или на электронную платформу на 1 учебный год.

Использование электронного учебника осуществляется в онлайн-режиме или посредством приложений для работы на компьютерных и мобильных устройствах.

Оговаривается, что при обнаружении ошибок в электронных учебниках в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией, издательство осуществляет устранение обнаруженных ошибок.

Также уточняется, что местные исполнительные органы до 10 августа осуществляют распределение учебников и УМК, в том числе в электронной форме согласно заявкам организаций образования.

Как поясняют в Минпросвещения, указанные изменения вносятся для обеспечение доступа учащимся к электронным учебникам и учебно-методическим комплексам и совершенствование механизма обеспечения организаций образования учебными изданиями, в том числе в электронной форме. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

Ранее мы рассказали, что изменится в деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования.

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