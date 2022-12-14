Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жанибек Алимханулы стал отцом четвертый раз

Бокс Рождение сына Фото: Twitter/qazaqstyle
Утром 14 декабря казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы поделился хорошей новостью со своими болельщиками. Супруга боксера родила четвертого ребенка, сына назвали Хан, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Этой радостной новостью казахстанский боксер поделился на своей странице в Twitter. 



"Четвертый. Альхамдулиллах! Добро пожаловать в этот мир, сын! Я назвал его Ханом. Хан Жанибек!"Жанибек Алимханулы


Жанибек Алимханулы ровно месяц назад в Лас-Вегасе впервые защитил титул чемпиона WBO, победив по итогам 12 раундов единогласным решением судей англичанина Дензела Бентли.

Читайте также

Александр Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов

Казахстанские палуаны завоевали еще пять золотых медалей на ЧМ-2022 по казахша курес

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Алимханулы Жанибек
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
астролог дала прогноз на новый год
Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году
Соседи о семье, где отец убил детей
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил троих детей и покончил с собой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления