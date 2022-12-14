Жанибек Алимханулы стал отцом четвертый раз
Фото: Twitter/qazaqstyle
Утром 14 декабря казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы поделился хорошей новостью со своими болельщиками. Супруга боксера родила четвертого ребенка, сына назвали Хан, сообщает Zakon.kz.
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Этой радостной новостью казахстанский боксер поделился на своей странице в Twitter.
"Четвертый. Альхамдулиллах! Добро пожаловать в этот мир, сын! Я назвал его Ханом. Хан Жанибек!"Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы ровно месяц назад в Лас-Вегасе впервые защитил титул чемпиона WBO, победив по итогам 12 раундов единогласным решением судей англичанина Дензела Бентли.
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