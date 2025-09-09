Жанибек Алимханулы поделился планами на ближайший бой

Чемпион мира по версии WBO и IBF в среднем весе непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сообщил новость о следующем поединке, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в ближайшие дни Жанибек официально анонсирует свой следующий бой.

"Все решено! Контракт должен быть подписан в ближайшие 2-3 дня. На этой неделе объявим. Даст бог, будет большая новость!", – написал Алимханулы в социальных сетях.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в апреле текущего года в Астане, победив досрочно Анауэля Нгамиссенге из Франции. Всего на счету казахстанского боксера 17 побед (12 из них нокаутом) и ноль поражений.

