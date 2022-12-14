Чрезмерно соленая казахская кухня привлекла внимание британского издания

Высокое содержание соли в традиционных блюдах Казахстана может вызывать заболевания сердца и сосудов. Врачи призвали к изменениям в питании, в частности, они предложили альтернативу соли – имбирь, лимон и другие приправы, сообщает Zakon.kz.

Британское издание The Guardian написало статью о питании казахстанцев. В материале указывается, что соль присутствует в национальной кухне Казахстана во всех блюдах, причем в больших количествах.

Житель Казахстана Даулет Култаев прокомментировал изданию особенность нашей еды. Он отметил, что у казахстанцев невозможно "отобрать" соль из национальных блюд.

"В некоторых регионах едят только соленую конину". Даулет Култаев

Даулет Култаев также рассказал изданию, что его бабушка умерла после инсульта в начале 2022 года.

"Она очень любила соленые блюда. Люди в Казахстане потребляют много соли. Наша кухня, по сути, состоит в основном из соли, таких блюд, как курт, коже, бешбармак и лагман". Даулет Култаев

Хотя Култаеву всего 24 года, в марте у него случился ишемический инсульт. За несколько месяцев до этого у него было высокое кровяное давление, но других серьезных симптомов не было.

Врачи, по его словам, винили нездоровый образ жизни и повышенное потребление соли.

Осложнения продолжились и после операции, которая проводилась в городской многопрофильной больнице №2 в Астане. Через шесть месяцев ему пришлось сделать еще одну операцию, чтобы устранить дефект черепа, вызванный предыдущей операцией.

"После инсульта я пересмотрел свою диету, уменьшив количество потребляемой соли и сахара, и стал более активным". Даулет Култаев

Доктор Ержан Адильбеков рассказал, что казахи в среднем потребляют более 17 грамм соли в день. Он объяснил The Guardian привычку казахстанцев запасать мясо на зиму, именно поэтому мясо обильно солят.

Адильбеков рассказал, что гипертония, диабет и высокий уровень холестерина являются одними из самых распространенных неинфекционных заболеваний в Казахстане, которые являются причиной 87% смертей, что выше, чем в среднем по миру – 71%.



Доктор предложил использовать имбирь, лимон и другую альтернативу соли, но такие приправы не используются широко, особенно в западных и северных регионах Казахстана.

В материале отмечается, что в настоящее время Казахстан предпринимает шаги по снижению потребления соли.

Правительство совместно с UNICEF разработало Дорожную карту по питанию на 2022–2025 годы, а рабочая группа разрабатывает национальную программу по снижению потребления соли, сахара и трансжиров. Также обсуждаются налоги на табак и алкоголь.

Лаура Утемисова, работающая в Казахстане со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рассказала, что чрезмерное потребление соли повышает кровяное давление. А это является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт, и основной причиной смерти в Европейском регионе ВОЗ.

"Казахстан, как и другие центральноазиатские республики, в последние десятилетия переживает переходный период в области питания, и потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров и соли широко распространено". Лаура Утемисова

ООН определила сокращение потребления соли как наиболее экономически эффективную меру профилактики неинфекционных заболеваний в Казахстане.



Исследование 2017 года, проведенное Европейским бюро ВОЗ в сотрудничестве с Казахской академией питания по измерению содержания соли и трансжиров в домашней и уличной пище в Казахстане, показало, что самое высокое среднее содержание соли в порции было обнаружено в домашней лапше (5,6 г), плове (5,2 г) и шашлыке (4,3 г), причем порции соответствовали 112,4%, 104,2% и 85,4% от рекомендуемого максимального суточного потребления соли, соответственно.

Лаура Утемисова подчеркнула, что правила маркировки продуктов питания требуют указания содержания соли на 100 грамм продукта, но из-за низкой осведомленности населения о последствиях высокого потребления соли эта мера не дает эффекта.

"Поэтому рабочая группа по питанию предприняла первые шаги по внедрению в Казахстане маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ для информирования потребителей о продуктах с высоким содержанием соли, сахара и жиров". Лаура Утемисова

По словам Утемисовой, неинфекционные заболевания являются растущей проблемой здравоохранения в Казахстане, а сердечно-сосудистые заболевания – основной фактор преждевременной смертности в стране.

"Одна из проблем заключается в том, что для развития малого и среднего бизнеса правительство освобождает их от государственного надзора, а это значит, что для удешевления продукции они используют больше соли, сахара и жиров", – отмечается в материале.

Лаура Утемисова также рассказала изданию о том, что кампании по повышению осведомленности должны быть направлены на женщин. Она пояснила, что домашнюю еду зачастую готовят женщины, и именно они покупают продукты.