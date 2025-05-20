Соленые продукты, которые удивляют: их можно есть без вреда для здоровья

Соль (натрий) – важный минерал, но его избыток может привести к высокому давлению, болезням сердца, почек и инсульту. Об этом наверняка знают многие и стараются избегать соленые продукты. Однако есть такая соленая еда, которую можно и даже нужно оставить в рационе, сообщает Zakon.kz.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 2 300 мг натрия в день для здоровых взрослых, максимум 1 500 мг – при высоком давлении. Однако большинство потребляют более 3 400 мг ежедневно.

Тем не менее натрий важен для баланса электролитов, особенно у активно тренирующихся людей. Поэтому умеренное употребление определенных соленых продуктов может быть даже полезным. Эксперты сайта о правильном и вкусном питании EatingWell рассказали о некоторых таких продуктах:

Орехи, семечки и ореховое масло

Хотя они могут содержать соль, орехи богаты полезными жирами, белком и могут повышать уровень "хорошего" холестерина. Например, 30 г соленых смешанных орехов содержат около 87 мг натрия. Можно выбирать варианты с пониженным содержанием соли или обжаривать самостоятельно с пряностями.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи и другие ферментированные продукты содержат пробиотики, но и немало соли (2 ст. ложки капусты – 180 мг натрия). Однако благодаря яркому вкусу их обычно едят в небольших порциях. Также полезны кефир, йогурт, мисо, темпе и комбуча.

Оливки

Богатые антиоксидантами и полезными жирами, оливки – часть средиземноморской диеты. Всего четыре оливки содержат около 248 мг натрия. Отличная добавка к салатам и блюдам – главное, соблюдать порцию.

Консервированные морепродукты

Тунец и лосось в банках содержат от 400 до 600 мг натрия, но также богаты омега-3 и белком. Несмотря на соль, польза от увеличения потребления рыбы перевешивает. Избегайте дополнительного соления блюд с консервированной рыбой.

Творог

Отличный источник белка и кальция, особенно на завтрак или после тренировки. Хотя он может быть соленым, если остальные продукты питания в рационе менее соленые – проблем не возникнет.

Консервированная фасоль

Бюджетный и удобный растительный белок. Хоть и содержит натрий, часть соли можно смыть, промыв фасоль. Также доступны варианты с пониженным содержанием соли или сухая фасоль.

Соль важна для баланса жидкости и электролитов, но ее избыток вреден. Умеренное потребление натуральных соленых продуктов может быть частью здорового рациона, особенно для активных людей. Главное – избегать ультраобработанных продуктов и консультироваться с врачом, если есть ограничения по здоровью.

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Ранее Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли.