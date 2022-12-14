В Казахстане уровень бедности составил 5,3%

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в III квартале 2022 года составила 5,3%. Таковы данные Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Так, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек, составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в два раза.

За 20 лет в стране уровень бедности снизился почти в 9 раз. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с 2001 по 2021 год уровень бедности в Казахстане снизился с 46,7 до 5,2% в октябре прошлого года.

Также, по данным бюро, численность безработных по оценке в ноябре 2022 года составила 451,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец ноября 2022 года составила 221,9 тыс. человек, или 2,4% к рабочей силе.

