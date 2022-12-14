Что даст продление моратория на проверку малого бизнеса: мнения экспертов расходятся

Указом президента РК мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлен еще на год. Своим мнением с Zakon.kz поделились известные в нашей стране экономист, бизнесмен, а также специалист в области консалтинга и бухгалтерии.

7 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ № 44 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".

То есть, согласно изменениям, центральным государственным и местным исполнительным органам запрещаются до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Правда, с оговоркой – исключениями, указанными в 14 пунктах, куда входят:



проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, потенциально несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку;

профилактический контроль, проводимый на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности;

проверки органов прокуратуры по поручению президента РК и Генерального прокурора РК; таможенные проверки; встречные налоговые проверки и пр.

Повод можно найти всегда

Экономист Арман Бейсенбаев считает, что продление моратория еще на год мало что даст. Например, у налоговиков всегда найдутся основания, чтобы провести внеплановую проверку бизнеса.



"На самом деле инструментов обхода этого моратория более чем достаточно. Запрет внесен на плановые проверки, которые заранее известны. Но в Указе есть исключения – те же внеплановые проверки. И по формальному признаку их можно провести по любому из этих исключений. У налоговой службы могут появиться какие-то подозрения по счету предпринимателя – какая уж тут плановая проверка? Только внеплановая. Просто обязаны вас проверить – это же государственные интересы", – говорит Арман Бейсенбаев.

По словам экономиста, налоговики могут просто вызвать на беседу предпринимателя. Позвонят и скажут: "Не могли бы вы подойти к нам? Мы хотели бы просто поговорить". Де-юре это проверкой не является. Но стоит понимать, что это представляет из себя де-факто. Предложат посмотреть бухгалтерию, счет и тому подобное. Но оформляться как проверка это не будет.

"Если налоговая служба захочет проверить предпринимателя, то этому ничего не помешает. Репрессивный аппарат со стороны контролирующих органов работает в полную силу", – считает Арман Бейсенбаев.

Бизнесу будет легче

Несколько иное мнение у директора компании "Учет Консалт" Ардак Макулбековой. Она считает, что малый бизнес только выиграет от продления моратория.



"В первую очередь это спокойствие предпринимателей. Хотя плановые проверки по большому счету малый бизнес сильно не затрагивают, а внеплановые как были, так и остались. Да, есть исключения, касающиеся фактов нарушения или по заявлениям. Но, в любом случае, продление моратория – это плюс для малого бизнеса", – говорит специалист в области консалтинга и бухгалтерии.

По ее словам, у малого бизнеса хватает других проблем в сфере налогообложения и всяких сопроводительных накладных и тому подобного.

Палка о двух концах

Бизнесмен, председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Актюбинской области Асхат Айтжанов в свою очередь считает, что от моратория на проверки большого эффекта нет и его вовсе нужно отменить.



"Есть примеры, когда предприниматель взял землю для ведения бизнеса, но в силу каких-то причин не использует ее. Рядом находится предприятие другого предпринимателя, который хочет расшириться. Но он не может этого сделать, потому что земля уже занята соседом, который ничего не делает. Предприниматель обращается в акимат с просьбой отдать ему пустующий участок. Но из-за моратория прокуратура не может инициировать проверку недобросовестного предпринимателя. В итоге мы в патовой ситуации. Это обратная сторона медали", – приводит свой довод бизнесмен.





Асхат Айтжанов также задается вопросом: почему в демократическом государстве надо постоянно проверять бизнес?





"Почему вообще должен быть мораторий на проверки? Получается, что надо постоянно проверять и "кошмарить" бизнес? Интересна сама суть вопроса, а мораторий, как палка о двух концах", – говорит бизнесмен.

Александр Сергеев