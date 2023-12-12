Глава МНЭ прокомментировал предложение продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" прокомментировал предложение депутатов продлить мораторий на проверку бизнеса еще на год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

6 декабря 2023 года депутат Мажилиса Аскар Садыков предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса в Казахстане.

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В связи с этим сегодня, 12 декабря, журналисты поинтересовались позицией главы Миннацэкономики по этому вопросу.

"Я считаю, что нет. В прошлом году итак на год продлили", – заявил Алибек Куантыров.

При этом министр напомнил, что с 1 января 2024 года в Казахстане планируется введение системы регулирования "с чистого" листа, система управления рисками.

"Автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия. Это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Система будет автоматизирована – с 1 января она вводится и поэтому для этого все делается. Будут проверять по системе управления рисками. То есть если система будет показывать повышенный риск, тогда туда может соответственно выехать проверка. Все зависит от сферы контроля. Например, если это сфера ЧС, то были ли ранее у данной организации пожары, условно, либо, сколько они вложили средств на противопожарную безопасность", – подчеркнул Алибек Куантыров.

Это все, по словам главы МНЭ, "будет система с элементами искусственного интеллекта считывать".