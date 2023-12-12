Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава МНЭ прокомментировал предложение продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Глава МНЭ прокомментировал предложение продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса Фото: unsplash
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" прокомментировал предложение депутатов продлить мораторий на проверку бизнеса еще на год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

6 декабря 2023 года депутат Мажилиса Аскар Садыков предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса в Казахстане.

Материал по теме

Продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса предложил депутат

В связи с этим сегодня, 12 декабря, журналисты поинтересовались позицией главы Миннацэкономики по этому вопросу.

"Я считаю, что нет. В прошлом году итак на год продлили", – заявил Алибек Куантыров.

При этом министр напомнил, что с 1 января 2024 года в Казахстане планируется введение системы регулирования "с чистого" листа, система управления рисками.

"Автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия. Это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Система будет автоматизирована – с 1 января она вводится и поэтому для этого все делается. Будут проверять по системе управления рисками. То есть если система будет показывать повышенный риск, тогда туда может соответственно выехать проверка. Все зависит от сферы контроля. Например, если это сфера ЧС, то были ли ранее у данной организации пожары, условно, либо, сколько они вложили средств на противопожарную безопасность", – подчеркнул Алибек Куантыров.

Это все, по словам главы МНЭ, "будет система с элементами искусственного интеллекта считывать".

Читайте также

Токаев о новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау"
Токаев о новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау": Спрос будет очень жесткий
Казахстан, центр притяжения цифровых технологий, Токаев
Токаев: Казахстан должен стать центром притяжения цифровых технологий
На какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег
На какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег
Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: