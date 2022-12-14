30% американцев считают, что Байдену нужно переизбираться на второй срок

Почти 60% американцев считают, что Джо Байден не должен выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году. Большинство из них в качестве причины называют возраст президента, сообщает Zakon.kz.

Опрос Redfield & Wilton Strategies, проведенный для Newsweek, показал, что 58% избирателей не хотят, чтобы 80-летний Джо Байден претендовал на второй срок, сообщает New York Post.

В опросе участвовали 1500 американцев, имеющих право голоса.

Только 30% избирателей ответили, что Байдену следует снова баллотироваться в 2024 году, а 42% назвали преклонный возраст президента наиболее весомой причиной, почему ему нужно уйти на покой.

Среди других причин – обеспокоенность экономической политикой администрации Байдена (16%), предпочтение других потенциальных кандидатов от демократов (7%) и результаты промежуточных выборов (1%).

Ранее Джо Байден заявил, что рассчитывает баллотироваться на очередной четырехлетний срок, но отложил принятие окончательного решения до начала 2023 года.



Он также высказывал свое недовольство тем, что СМИ поднимают вопрос о его возрасте. Если его переизберут на второй срок, ему исполнится 86 лет к моменту завершения президентства.