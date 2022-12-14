Плохой работой call-центров в Казахстане пользуются мошенники, считает депутат

Депутат Мажилиса Гаухар Нугманова на пленарном заседании палаты обратилась с запросом на имя первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и потребовала навести порядок в работе call-центров и контакт-центров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Парламента Гаухар Нугманова, большинство контакт-центров или call-центров госорганов и банков – не круглосуточные, они работают только в определенное время.



"Например, гражданин из-за доверчивости стал жертвой телефонных мошенников, сообщил персональные данные, реквизиты банковской карты или кодовое слово. Или же ему необходимо сразу оповестить все финансовые учреждения о факте незаконного снятия денег, получения кредита от его имени. В данном случае очень важна роль контакт-центра Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (1459), где могут дать необходимую консультацию, оказать правовую помощь, оповестить все финансовые учреждения о факте мошенничества. Но у нас контакт-центр Агентства работает только по будням с 09:00 до 17:00 с техническим перерывом на час". Депутат Мажилиса Парламента РК Гаухар Нугманова

По ее словам, одним из способов обеспечения доступа к информации и тесного взаимодействия государственных органов и граждан могут стать контакт-центры.

Но сегодня, как отметила депутат, контакт-центры отсутствуют в Казахстане в таких критически важных сферах, как культура и спорт, оборона, энергетика, торговля, защита и развитие конкуренции, налогообложение, государственная служба.





"Контакт-центр по лекарственному обеспечению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Министерства здравоохранения, указанный на официальном сайте министерства (8 800-080-88-87), не функционирует. Большие нарекания вызывает работа Единого контакт-центра 1414. Население жалуется на невозможность дозвониться, низкое качество консультаций, некомпетентность сотрудников". Депутат Мажилиса Парламента РК Гаухар Нугманова

Депутат требует актуализировать контакт-центры госорганов, улучшить работу Единого контакт-центра 1414 с учетом нареканий граждан и предусмотреть в действующих call-центрах контроль и повышение качества работы операторов.