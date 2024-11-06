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Депутат раскритиковала решение о передаче ЦОНов в частные руки

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:56 Фото: gov4c.kz
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 6 ноября 2024 года направила запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра. По ее мнению, вместо громкого заявления о приватизации необходимо решать текущие проблемы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что на днях казахстанское общество всколыхнула новость о том, что центры обслуживания населения (ЦОНы) готовят к приватизации.

"К необъяснимым решениям по приватизации стратегических объектов все уже привыкли, поэтому сомнений эта информация не вызвала, а вызвала справедливое возмущение граждан, в том числе экспертов в сфере защиты персональных данных. При этом такие действия, якобы, предусмотрены новеллами законодательства. Закон о деятельности государственной корпорации действительно был принят в начале года. При этом законом, напротив, были введены требования к партнерским организациям в части процесса приема и выдачи документов, защиты данных и особенностям аутентификации услугополучателей", – озвучила Екатерина Смышляева. 

По ее словам, это было сделано для того, чтобы упорядочить работу более 20 действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых и бесконтрольных "помогаек".

"Они работали без требований и правил, в рамках пилотных проектов или в тени. Для этого государственная услуга была формально разделена на две части – это сервис по выдаче и приему документов и непосредственно сама услуга. Такой подход позволил четко ограничить участие частных организаций в процедурах, касающихся работы с большими массивами данных, в том числе персональных. Закон, по сути, сделал передачу государственных функций в рынок невозможной, поскольку для партнеров речь идет только о приеме и выдаче результатов. Есть хорошая пословица "Аз сөйле, көп істе". Вместо того, чтобы делать громкие провокационные заявления о приватизации, госкорпорации необходимо активизировать работу по решению текущих проблем и реализации законодательных новелл", – сказала депутат. 

Она подчеркнула, что число "помогаек" вокруг ЦОНов не уменьшилось, более того, они институализировались в консалтинговые фирмы. По-прежнему сельчане ездят получать госуслуги за десятки километров и есть вопросы к обеспечению безопасности персональных данных. 

Смышляева предложила провести ревизию работающих партнеров на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям, а также не допускать передачи функций бэкофисов, а тем более приватизацию инфраструктуры государственной корпорации в частные руки.

Ранее депутат Мажилиса Динара Наумова предложила ввести льготы по снижению пенсионного возраста для поддержки лиц с инвалидностью. 

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