Бить в воспитательных целях: психолог рассказала об опасности такого метода

У нас в обществе считается незазорным шлепнуть или применить иное насилие к ребенку. Корреспондент Zakon.kz обратилась к специалистам за разъяснением, насколько недопустимо так воспитывать непокорных малышей.

Как рассказала психолог, психотерапевт и директор психологического центра "Дом терапии искусствами Ярт" Елена Смольянинова, вопросы от родителей – как воспитывать ребенка, если он перестает в какой-то момент слушаться, не теряют актуальности.



Специалист подчеркнула, что ответ однозначен: физическое насилие применять в отношении ребенка никогда нельзя.

"Нет никаких исключительных и особенных ситуаций, при которых возможно применить физическую силу, по мнению взрослых, в виде убедительного метода воспитания. Если возникает ситуация, когда ребенку наносится шлепок, – это уже считается причинением физического вреда и квалифицируется как жестокое обращение". Психолог Елена Смольянинова

Психолог надеется, что когда-нибудь родителей будут привлекать к ответственности за такие действия, а в психологии станет более популярным разъяснять мамам и папам, что ребенок живой и ему больно. Елена считает, что это станет самым важным аргументом, который должен сдерживать такие поступки в отношении малышей.



"Мы имеем дело с маленькой жизнью, с маленьким человечком, которому мир не совсем понятен, в котором ребенок запутан. Когда сильный взрослый бьет ребенка – тому больно, он плачет, но самое потрясающее в сознании ребенка то, что боль ему причиняет самый близкий человек – мама или папа". Елена Смольянинова

Если такая ситуация повторяется, отмечает специалист, и подобные наказания в семье становятся нормой, то для ребенка фигура самого любимого человека, призванного нести безопасность и тепло, начинает ассоциироваться с болью, страхом и, одновременно, – с любовью.

То есть ребенок это понимает так: меня бьют, мне больно и страшно, но я привязан к этому родному человеку, я без него не могу. Тем временем в психике малыша для защиты от таких тяжелых детских переживаний вырабатывается механизм – "бить меня – это нормально, я заслуживаю". В результате либо проявляется очень сильная встречная агрессия в сторону родителей, которую ребенок не может в полной мере выразить, или сильное чувство вины к себе и оправдание родителей за такой поступок, пояснила Елена.



Тем самым, продолжает специалист, во взрослой жизни человек повторяет этот сценарий, считая нормой, что других людей допустимо бить. Он может драться в школе, а во взрослой жизни применять физическое наказание по отношению к своим детям.



"Очень часто я слышу от взрослых людей: "А почему ребенка нельзя ударить? Нас же воспитывали так, и мы выросли нормальными". Это такая установка, которая передается будущим поколениям". Елена Смольянинова

Кроме того, есть вторая история – ребенок, который постоянно чувствовал свою вину за то, что его били родители, при этом считая себя плохим, и в дальнейшем будет продолжать терпеть насилие по отношению к себе. По мнению эксперта, он не сможет распознавать опасного человека, который может сильно ему навредить.

Если суммировать сказанное, то первая причина, почему нельзя бить детей, – это живое существо, которому по умолчанию нельзя причинять боль. Второе – это последствия: ребенку внутри плохо, он станет повторять этот сценарий и не сможет видеть реальность. Третья причина больше рациональная, чем эмоциональная: когда ребенок живет в постоянном ощущении наказания.



"Ребенок не всегда понимает, что правильно, а что нет. И когда он живет в постоянном страхе наказания, его нервная система работает в постоянном режиме готовности к нему. Гормоны стресса человека стабильно находятся на высоком уровне – в постоянной готовности к опасной ситуации. А когда у нас много гормонов стресса, наша лобная доля головного мозга, которая отвечает за контроль, социальное поведение (теплые контакты), интеллектуальную функцию, выключается или работает хуже. Из-за этого ребенку трудно концентрировать свое внимание, сложно учиться. Мир ему, в целом, кажется враждебным, он ждет угрозы отовсюду. Либо начинает воевать с этим враждебным миром, тем самым становясь агрессивным: нападает первым, живет постоянно в состоянии тревоги, что мешает ему выстраивать теплые, добрые отношения. Ему тяжело общаться с другими людьми и с самим собой", – разъяснила психолог.

По словам Елены, чаще всего родители задают следующий вопрос: если ребенок неуправляемый, можно ли применять шлепки? "Но что такое "становится неуправляемым"? – продолжает рассуждать психолог. – То есть, он не делает того, что ему говорят родители, ни с первого раза, ни со второго. Или он нарушает положенные правила. Тут возникает вопрос: а всегда ли он был таким, и когда он таким стал? Возможно, этот момент наступил после какого-то события," – считает психолог.

"Здесь такая опасность: если ребенка долго наказывать физически или на него систематически кричать, то он просто перестает понимать простые просьбы. Ребенку, чтобы научиться собой управлять, недостаточно простого обращения: "Пожалуйста, не делай так больше, потому что ты вредишь". Ему нужна очень сильная доминанта внутри, из страха, ужаса, боли или вины, чтобы начать каким-то образом свое поведение контролировать. Но это в случае, если ребенок учится контролировать себя. Бывают дети, которые не могут управлять своим поведением, даже, несмотря на то, что на них кричат, им страшно, и они из-за отсутствия функций контроля продолжают так нехорошо себя вести". Елена Смольянинова

В таких случаях, советует эксперт, если ребенок с таким типом нервной системы, нужно обращаться к специалисту. А в том случае, если ребенок стал неуправляемым из-за повторяющихся домашних наказаний, тем более нужно обратиться за помощью к психологам, логопедам, невропатологам, психотерапевтам, дефектологам. А в сложных ситуациях – к детским психиатрам, потому что при длительных домашних наказаниях формируются личностные расстройства, а во взрослом состоянии человек будет сталкиваться с этим и ходить к специалистам, чтобы вылечиться и не передавать эту историю с насилием дома своим детям.

В Алматы оберегает детство и защищает права несовершеннолетних подразделение ювенальной полиции. Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Жанна Шонжанова рассказала, что в городе за прошлый год возбуждены уголовные дела по двум фактам – это избиение малолетнего родителем, человек был осужден, а второй – нашумевшая история об избиении ребенка в детском саду, когда причастная к этому воспитатель впоследствии покончила жизнь самоубийством. Она отметила, что за 2022 год ни одного факта жестокого обращения с детьми в Департаменте полиции зарегистрировано не было.

Полковник объяснила, что в Департаменте полиции города Алматы в отделе ювенальной полиции работают 230 сотрудников – инспекторов по делам несовершеннолетних. Основная задача специалистов – защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних от любых форм посягательства.



"Наша работа заключается в выявлении родителей или законных представителей, которые не занимаются воспитанием/обучением детей, либо занимаются ими ненадлежащим образом. Также определяем несовершеннолетних, которые не посещают школу, тем самым уклоняясь от получения общего образования. Работаем над ранним выявлением подростков, склонных к совершению правонарушений, над выявлением взрослых лиц, вовлекающих детей в совершение проступков. Идет работа по профилактике и недопущению фактов жестокого обращения в семье, буллинга, кибербуллинга в организациях образования. Также нашей задачей является выявление фактов нарушения прав в части реализации алкогольной продукции, табачных изделий лицам, не достигшим 21-летнего возраста". Жанна Шонжанова

По словам Шонжановой, за рукоприкладство родителей, учителей и воспитателей предусмотрено уголовное наказание.

"В Уголовном кодексе есть статья 140, ч. 2, по которой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности (педагогом или другим работником учебного, лечебного, воспитательного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор над несовершеннолетним), соединенными с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере. Возможно привлечение к общественным работам сроком до 160 часов, либо арест до 40 суток. При выявлении фактов жестокого обращения возбуждается уголовное дело по ст. 140 ч. 2, проверяются все доводы и основания, собирается доказательственная база. Этот судебный материал направляется в прокуратуру, а в дальнейшем – в суд". Жанна Шонжанова

В целом, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию предусмотрена административная ответственность по статье 127 ч. 1 КоАП РК и наказывается штрафом.

В крайне редких случаях, когда присутствует непосредственная угроза жизни и здоровью детей в семье, решением комиссии могут актом изъять ребенка из семьи. Это происходит в исключительных ситуациях, когда родители наркоманы или психически больные, и присутствует угроза жизни и здоровью ребенка, заключила начальник отдела ювенальной полиции по Алматы.