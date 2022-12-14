Фильм "Мукагали" завоевал сразу 5 призов на международном кинофестивале

Художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова "Мукагали" получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Об этом сообщает пресс-служба XVI МКФ "Евразия".

Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым.

"Мукагали" получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии:

Гран-при. Лучший кинодраматург.

Лучший кинорежиссер. Лучший оператор. Лучший актер.

Кинофестиваль в Сент-Эндрюсе (SАFF) – это международный кинофестиваль. На знаковом мероприятии объявляются имена талантов киноиндустрии Шотландии и со всего мира.

Художественный фильм "Мукагали" за год получил 10 международных премий.

"Я хочу поблагодарить всех ценителей казахского кино. Наша цель, чтобы фильм, посвященный великому казахскому поэту, вдохновлял молодежь, даровал искусство нашего великого Мукагали! В канун Дня Независимости эти призы, которые оценили самые смелые критики мира, стали победой всего казахского народа!" Режиссер фильма Болат Калымбетов





В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года. Мировая премьера состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри.



Ранее, в марте текущего года, казахстанская лента была представлена в секции "Мировое кино" 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия).

В начале сентября фильм "Мукагали" получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале.

Также удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине (Россия).

В октябре 2022 года на кинофестивале META Film Fest в Дубае среди 70-ти фильмов кинокартина получила главный приз.