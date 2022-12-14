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Ошибку при прогреве автомобиля назвали эксперты

прогрев автомобиля зимой Фото: pixabay
Для того, чтобы разогреть лобовое стекло и снять слой льда не стоит использовать опцию рециркуляции воздуха, сообщает Zakon.kz.

Самый надежный способ разморозить стекло автомобиля – просто включить обогрев и подождать. Но одна опция может сбить водителей с толку – кнопка "рециркуляция воздуха".

Очень важно быть осторожным за рулем зимой и тщательно прогреть и очистить свой автомобиль перед выездом.

В большинстве автомобилей на кнопке рециркуляции изображена стрелка, переходящая в круг. При включенной кнопке она доступ наружного воздуха в автомобиль перекрывается. Вместо этого обогреватель "набирает" воздух внутри автомобиля.

Эксперты Eden Tyres пояснили, что рециркуляции воздуха полезна в жаркие летние дни, поскольку она помогает автомобилю быстрее охладиться. Опция также удобна для предотвращения попадания в автомобиль неприятных запахов. Однако зимой ее следует отключать.

Как правило, когда на улице холодно, кнопка рециркуляции воздуха должна быть выключена. В холодную погоду она не дает особых преимуществ и может даже навредить. Некоторые водители считают, что при прогреве зимой, рециркуляция имеет смысл, так как в салон не будет попадать холодный воздух с улицы. Главный недостаток кнопки рециркуляции воздуха заключается в том, что она задерживает влагу внутри автомобиля, что приводит к запотеванию лобового стекла. Если в автомобиле есть пассажиры, это также может привести к увеличению влажности и запотеванию стекла.

Отмечается, что новые автомобили часто оснащены датчиками, которые самостоятельно отслеживают состояние воздуха в салоне и уровень влажности. В таком случае рециркуляция регулируется автоматически.

Существует множество различных способов привести свой автомобиль в пригодное для движения состояние в холодную и морозную погоду. В их числе обливание лобового стекла теплой водой.

Важно не использовать кипяток, так как это может привести к повреждению стекла. В мороз кипяток может замерзнуть быстрее, чем холодная вода.

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