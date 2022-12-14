Генпрокуратура ответила на слухи о числе погибших во время январских беспорядков
Фото: Zakon.kz
На брифинге 14 декабря в Генеральной прокуратуре Казахстана отметили, что в социальных сетях публикуются посты относительно недостоверности количества погибших граждан в период "январской трагедии", сообщает Zakon.kz.
Официально, по данным надзорного ведомства, во время январских событий погибли 238 граждан.
"Органами следствия по каждому факту смерти зарегистрированы досудебные производства. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных досудебных расследований".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Также в Генпрокуратуре уточнили, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.
"Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Ранее на брифинге заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал, сколько участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане.
16 августа был опубликован полный список погибших в январских событиях.
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