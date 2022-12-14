Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане

Свыше тысячи участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал, сколько участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время амнистия применена в отношении 1071 человека.

"В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении девяти человек, при вынесении приговора сокращены сроки наказания – 77".Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов

Также он сообщил, что судами сокращены сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 – подучетные пробации, а 75 – освобождены от наказания.

В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобождены 60 человек, а из пробационного контроля – 68.

Новость по теме

Январские события: как процедура амнистии и помилования скажется на обществе

1 сентября в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий. 2 ноября президент подписал соответствующий закон.

Амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Читайте также

Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

До 10 лет лишения свободы грозит полицейским за оставление своих постов во время ЧП

Убийство младенца и матери в Акмолинской области – преступника задержали спустя 5 лет

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
штормовое предупреждение синоптиков
Сильный мороз на востоке Казахстана, туманы и ветры – на юге страны: объявлено штормовое предупреждение
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления