Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал, сколько участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время амнистия применена в отношении 1071 человека.



"В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении девяти человек, при вынесении приговора сокращены сроки наказания – 77". Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов

Также он сообщил, что судами сокращены сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 – подучетные пробации, а 75 – освобождены от наказания.

В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобождены 60 человек, а из пробационного контроля – 68.

Новость по теме Январские события: как процедура амнистии и помилования скажется на обществе

1 сентября в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий. 2 ноября президент подписал соответствующий закон.