Сколько участников январских беспорядков амнистировали в Казахстане
По его словам, в настоящее время амнистия применена в отношении 1071 человека.
"В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении девяти человек, при вынесении приговора сокращены сроки наказания – 77".Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов
Также он сообщил, что судами сокращены сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 – подучетные пробации, а 75 – освобождены от наказания.
В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобождены 60 человек, а из пробационного контроля – 68.
1 сентября в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий. 2 ноября президент подписал соответствующий закон.
Амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.