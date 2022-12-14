В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась конференция, посвященная государственному и общественному деятелю, этнографу Узбекали Джанибекову. Под его руководством были открыты десятки музеев.

Узбекали Джанибеков оказал значительное влияние на становление музейного дела в Казахстане.



Фото: пресс-служба акимата Алматы



Во время конференции представители творческой интеллигенции, акимата, бизнеса и молодежи обсудили значение национальной культуры в развитии современного общества.



Фото: пресс-служба акимата Алматы



Для участников также была организована выставка, на которой были представлены книги из фонда Национальной библиотеки Республики Казахстан, ценные экспонаты фондов музеев из разных регионов Казахстана, рассказывающие о жизни и деятельности Узбекали Джанибекова.



Фото: пресс-служба акимата Алматы



"Благодаря Узбекали Джанибекову были сохранены и восстановлены уникальные памятники – мавзолеи Кожа Ахмета Яссауи, Таджике, Карахана, Айша-биби, Ак-Уюк и Бабаджа-Хатун, а также Жаркентская мечеть и археологические памятники Отырара.", – сказано в сообщении.



