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В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову

В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась конференция, посвященная государственному и общественному деятелю, этнографу Узбекали Джанибекову. Под его руководством были открыты десятки музеев.

Узбекали Джанибеков оказал значительное влияние на становление музейного дела в Казахстане. 

В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Во время конференции представители творческой интеллигенции, акимата, бизнеса и молодежи обсудили значение национальной культуры в развитии современного общества. 

В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для участников также была организована выставка, на которой были представлены книги из фонда Национальной библиотеки Республики Казахстан, ценные экспонаты фондов музеев из разных регионов Казахстана, рассказывающие о жизни и деятельности Узбекали Джанибекова. 

В Алматы прошла конференция, посвященная этнографу Узбекали Джанибекову

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Благодаря Узбекали Джанибекову были сохранены и восстановлены уникальные памятники – мавзолеи Кожа Ахмета Яссауи, Таджике, Карахана, Айша-биби, Ак-Уюк и Бабаджа-Хатун, а также Жаркентская мечеть и археологические памятники Отырара.", – сказано в сообщении.


Анастасия Московчук
Алматы
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