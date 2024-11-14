В Алматы установили мемориальную доску, посвященную Еркинбаю Акимкулову

14 ноября в Алматы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной известному казахскому писателю, журналисту и общественному деятелю Еркинбаю Акимкулову, сообщает Zakon.kz.

Еркинбай Акимкулов был видной фигурой в казахстанской литературе и журналистике, членом Союза писателей СССР, РК и Союза журналистов РК. Он является автором более 20 художественных произведений, охватывающих различные жанры.

Среди его самых значимых работ – биографический роман "Өзбекәлі Жәнібеков" и роман-эссе "Шәмші Қалдаяқов – ән патшасы", который был номинирован Союзом писателей Казахстана на государственную премию Республики Казахстан в 2013 году.

Фото: Zakon.kz

Помимо писательской деятельности, Еркинбай Акимкулов был также известен своими переводами и пьесами для радио и театра. Он занимал руководящие должности в ведущих казахстанских издательствах, таких как "Жалын", "Жазушы" и "Рауан", а также в газете "Кітап жаршысы" ("Друг читателя"). Его жизнь и творчество стали неотъемлемой частью истории казахстанской литературы.

Фото: Zakon.kz

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали представители акимата города Алматы, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Құлкенов, ветераны журналистики и культуры, а также многочисленные друзья и коллеги писателя.

Фото: Zakon.kz

Председатель Союза писателей Казахстана Мереке Құлкенов в своем выступлении подчеркнул, что Еркинбай Акимкулов посвятил все свои силы служению казахской литературе.

"Сегодня мы устанавливаем мемориальную доску на доме, где жил великий казахский писатель Еркинбай Акимкулов. В мире часто говорят, что писатель рождается в провинции, но умирает в Париже. И наши казахские писатели, люди творчества, также родившись в ауле, все приезжали в Алматы. Будущие писатели жили и творили здесь, переезжая из одной квартиры в другую. Недаром улицы Тулебаева, Абая и Шевченко – это те места, где жили практически все наши писатели. Поэтому эти улицы для нас особенные и священные". Мереке Құлкенов

Мереке Құлкенов отметил, что Еркинбай Акимкулов также посвятил всю свою жизнь писательству и его произведения оставили яркий след в отечественной литературе.

"Еркинбай Акимкулов был спокойным, вежливым и благородным человеком. Он писал лирику, эссе, повести, романы, очерки и внес значительный вклад в казахскую литературу. Теперь он покоится с миром, а эта мемориальная доска служит напоминанием о его труде. Сегодня сюда пришли деятели, чтобы поддержать и почтить память этого великого человека". Мереке Құлкенов

На открытии мемориальной доски старший сын писателя, Курман Акимкулов, рассказал об отношении отца к творчеству. Он отметил, что отец всегда стремился к совершенству и скрупулезно подходил к каждому своему произведению.

"В последние годы он в основном занимался написанием книг и романов, переписывал, дополнял свои произведения. Среди них – большой роман о Шамши Калдаякове. Они с ним были друзьями, часто встречались и приходили друг к другу в гости. В своем творчестве он всегда тщательно собирал все материалы. К примеру, чтобы написать книгу "Курман Ата" о нашем дедушке седьмого поколения, отец ездил по аулам Туркестанской области, собирал информацию и разговаривал с аксакалами. Таков был его подход к творчеству". Курман Акимкулов

Говоря о воспоминаниях об отце, Курман Акимкулов поделился, что отец был добрым и скромным человеком, никогда никому не отказывал, были трудные годы, но он всегда оставался стойким. По его стопам пошел сам Курман, а также его сыновья Ернар и Габиден, которые последовали примеру дедушки.

Фото: Zakon.kz

Еркинбай Акимкулов родился в 1937 году в колхозе "Балтакуль" Туркестанского района Чимкентской области. В 1959 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Казахский писатель ушел из жизни 20 августа 2019 года в возрасте 82 лет.

Фото: Zakon.kz

Открытие мемориальной доски стало важным событием, напоминающим о вкладе Еркинбая Акимкулова в развитие казахской литературы и журналистики. Его творческое наследие продолжает вдохновлять будущие поколения писателей и читателей, сохраняя память о великом мастере слова.