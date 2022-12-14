Январские беспорядки: 637 млн тенге выплатили семьям погибших

Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев рассказал, какая помощь оказывается семьям погибших во время январских беспорядков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Дюсенбаев заявил, что массовые беспорядки повлекли за собой человеческие жертвы среди граждан и сотрудников.



Он отметил, что законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета.



"Со стороны государства также принято решение произвести гуманитарную выплату семьям погибших, относящихся к уязвимым группам, независимо от результатов расследования. Кроме того, Фондом "Қазақстан халқына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 млн тенге". Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев

Гарантированная материальная помощь также оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов заявил, что во время январских событий погибли 238 человек.