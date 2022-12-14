В трех областях Казахстана из-за мороза ограничено движение на трассах
В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на автодороге:
1. Омск – Майкапчагай:
- 587-733 км, участок – граница Павлодарской области – город Семей;
- 756-906 км, участок – город Семей – село Калбатау.
2. Семей – граница России, 3-113 км, участок – город Семей – граница России.
3. Семей – Кайнар 8-266 км, участок – город Семей – село Кайнар.
4. Усть-Каменогорск – Семей 10-198 км, участок – село Герасимовка – город Семей.
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на автодороге:
1. Усть-Каменогорск – Семей 10-198 км, участок – село Герасимовка – город Семей.
2. Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России 15-102 км,105-123, участок – село Глубокое – до границы России.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на дороге Омск – Майкапчагай 427-587 км, участок – от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.