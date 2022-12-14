В трех областях Казахстана из-за мороза ограничено движение на трассах

Из-за понижения температуры воздуха до -30 введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на трассах в Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на автодороге:

1. Омск – Майкапчагай:

587-733 км, участок – граница Павлодарской области – город Семей;

756-906 км, участок – город Семей – село Калбатау.

2. Семей – граница России, 3-113 км, участок – город Семей – граница России.

3. Семей – Кайнар 8-266 км, участок – город Семей – село Кайнар.

4. Усть-Каменогорск – Семей 10-198 км, участок – село Герасимовка – город Семей.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на автодороге:



1. Усть-Каменогорск – Семей 10-198 км, участок – село Герасимовка – город Семей.

2. Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России 15-102 км,105-123, участок – село Глубокое – до границы России.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на дороге Омск – Майкапчагай 427-587 км, участок – от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.

