В нескольких областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за морозов
Восточно-Казахстанская область:
- Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын-Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 6-337, участок Ушановское-Катон-Карагай).
- Усть-Каменогорск – Риддер (км 15-105, участок Белоусовка – Риддер).
- Усть-Каменогорск – Семей (км 10-103, участок Герасимовка – граница Абайской области).
- Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (км 1013-1212, несколько участков).
- Омск – Майкапшагай (км 1103-1256, участок граница Абайской области – Зайсан).
- Омск – Майкапшагай – Калжыр – Маркаколь (км 0-124, участок Дайырово – Маркаколь).
Абайская область:
- КНР – Майкапшагай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (км 910-1103, участок Калбатау – граница ВКО).
- Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ (км 615-1013, участок граница Жетысуской области – граница ВКО).
- Усть-Каменогорск – Семей (км 103, участок граница ВКО-Семей).
Жетысуская область:
Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (км 557-615, участок Ушарал – граница Абайской области).
Ограничения действуют до 06:00 25 января 2025 года.
Ограничение движения в Жамбылской области
Из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез (Новый перевал Кордай, км 159-238, участок Отар – Кайнар) движение для всех видов транспорта будет временно закрыто.
Альтернативный маршрут будет осуществляться через старый перевал Кордай. Ориентировочное время открытия – 10:00 26 января 2025 года.
По всем вопросам можно обратиться в Колл-центр по номеру 1403. Линия работает круглосуточно.
Ранее в Алматы и 13 областях Казахстана на 25 января объявили штормовое предупреждение.