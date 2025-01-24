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События

В нескольких областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за морозов

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 22:09 Фото: Zakon.kz
В связи с резким понижением температуры воздуха (-35...-40°C) с 18:00 24 января 2025 года на ряде автодорог республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей с дизельными двигателями и общественного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Восточно-Казахстанская область:

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын-Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 6-337, участок Ушановское-Катон-Карагай).
  • Усть-Каменогорск – Риддер (км 15-105, участок Белоусовка – Риддер).
  • Усть-Каменогорск – Семей (км 10-103, участок Герасимовка – граница Абайской области).
  • Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (км 1013-1212, несколько участков).
  • Омск – Майкапшагай (км 1103-1256, участок граница Абайской области – Зайсан).
  • Омск – Майкапшагай – Калжыр – Маркаколь (км 0-124, участок Дайырово – Маркаколь).

Абайская область:

  • КНР – Майкапшагай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (км 910-1103, участок Калбатау – граница ВКО).
  • Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ (км 615-1013, участок граница Жетысуской области – граница ВКО).
  • Усть-Каменогорск – Семей (км 103, участок граница ВКО-Семей).

Жетысуская область:

Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (км 557-615, участок Ушарал – граница Абайской области).

Ограничения действуют до 06:00 25 января 2025 года.

Ограничение движения в Жамбылской области

Из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез (Новый перевал Кордай, км 159-238, участок Отар – Кайнар) движение для всех видов транспорта будет временно закрыто.

Альтернативный маршрут будет осуществляться через старый перевал Кордай. Ориентировочное время открытия – 10:00 26 января 2025 года.

По всем вопросам можно обратиться в Колл-центр по номеру 1403. Линия работает круглосуточно.

Ранее в Алматы и 13 областях Казахстана на 25 января объявили штормовое предупреждение

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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