Актер из "Американской семейки" совершил самоубийство в отеле Лос-Анджелеса

Актер и хореограф Стивен "tWitch" Босс совершил самоубийство. Артисту было 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, 13 декабря актер ушел из дома пешком в неизвестном направлении. Его супруга Элисон обратилась к правоохранителям из-за его пропажи. В тот же день в 11:15 стало известно о чрезвычайной ситуации в отеле Лос-Анджелеса. Стивен был найден в номере мертвым. Что послужило причиной для самоубийства, пока не установлено.

Отметим, что 11 декабря семейная пара отметила 9-ую годовщину свадьбы.

"С самым тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой муж Стивен покинул нас. Стивен освещал каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а вести людей за собой с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом, и вдохновением для своих поклонников. Сказать, что он оставил после себя наследие, было бы преуменьшением, и его позитивное влияние будет ощущаться и дальше. Я уверена, что не пройдет и дня, чтобы мы не почтили его память. Стивен, мы любим тебя, мы скучаем по тебе, и я всегда буду танцевать последний танец для тебя", - заявила Элисон Холкер.

У артиста осталось трое детей: 14-летняя дочь Уэсли, 6-летний сын Мэддокс и 3-летняя дочь Зайя.



Босс получил широкую популярность благодаря участию в танцевальном шоу MTV "Проект Уэйда Робсона" и американской версии "Танцуют все". В 2008 году в финале шоу Стивен занял 2 место, а в 2022-м вернулся в проект в качестве судьи. Кроме того, 8 лет он снимался в шоу Эллен Дедженерес в качестве приглашенного диджея, а в 2020-м получил статус исполнительного продюсера проекта. "tWitch" также сыграл роли в фильмах и сериалах "Волшебный Майк XXL", "Американская семейка" и "Шаг вперед".