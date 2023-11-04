Актера Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Закрытая церемония прощания и похороны актера Мэттью Перри прошли накануне в Лос-Анджелесе. Мероприятие прошло в Мемориальном парке Форест-Лоун в районе Голливудских холмов, недалеко от студии Warner Bros., где снимались "Друзья", сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, кроме членов семьи на церемонии присутствовали актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу, а также создатели сериала "Друзья".

Кладбище Форест-Лаун, где похоронили Перри, расположено напротив студии Warner Bros. Именно там проходили съемки десяти сезонов "Друзей".

Служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла Don’t Give Up. В ней есть строки: "Борьба окончена, по крайней мере, так кажется. Я человек, чьи мечты рухнули".

Актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала "Друзья" играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.

Ранее сообщалось, что смерть Мэттью Перри не связана с передозировкой фентанилом и метамфетамином, как показали предварительные результаты экспертизы. Окончательные результаты экспертизы, будут готовы в течение четырех — шести месяцев.