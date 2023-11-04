Актера Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе
По данным Daily Mail, кроме членов семьи на церемонии присутствовали актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу, а также создатели сериала "Друзья".
Кладбище Форест-Лаун, где похоронили Перри, расположено напротив студии Warner Bros. Именно там проходили съемки десяти сезонов "Друзей".
Служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла Don’t Give Up. В ней есть строки: "Борьба окончена, по крайней мере, так кажется. Я человек, чьи мечты рухнули".
Актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала "Друзья" играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.
Ранее сообщалось, что смерть Мэттью Перри не связана с передозировкой фентанилом и метамфетамином, как показали предварительные результаты экспертизы. Окончательные результаты экспертизы, будут готовы в течение четырех — шести месяцев.