Обострение конфликта: Старович назвал заявку Косово на членство в ЕС "пародией"

Госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович нелестно высказался о заявки Косово на вступление в ЕС, сообщает Zakon.kz

В своем Twitter Старович заявил, что заявка на вступление в ЕС похожа на пародию.

"Временные власти Косово только что подали заявку на вступление в ЕС. На первый взгляд, выглядит как пародия. Не являющееся страной, управляемое ООН, вступающее в ЕС - это полное неуважение к Уставу ООН, Лиссабонскому договору и так далее. Интересно, могу ли я подать заявку в NASA, чтобы полететь на Луну?" Неманя Старович

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении сербских полицейских и военнослужащих в Косово и Метохии.



В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предположил, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть «ширмой» для вооружения Приштины, так же, как Минские соглашения для Киева.

Обострение конфликта на севере непризнанного Косово началось после того, как косовская полиция вторглась на территории сербов. В ответ те приступили к сооружению баррикад.



Глава дипломатии ЕС Боррель потребовал от сербов разобрать баррикады. МИД России заявил, что нынешнюю ситуацию смоделировал Евросоюз. А президент Сербии Вучич созвал Совет нацбезопасности.