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В Польше признали Россию государством, поддерживающим терроризм

В Польше признали Россию государством, поддерживающим терроризм Фото: pixabay
Сейм Польши, 14 декабря принял резолюцию о "признании России государством, поддерживающим терроризм", сообщает Zakon.kz

Как отмечается на сайте нижней палаты польского парламента, Россия якобы систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и совершает военные преступления, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.

Кроме того, депутаты заявили, что Россия несет прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за крушение рейса ВВС Польши (Рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский.

Эту резолюцию польские депутаты смогли принять лишь со второй попытки. На прошлой неделе голосование провалилось из-за протеста оппозиции. Ранее аналогичную резолюцию принял Европарламент.


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Елена Вебер
Россия Польша
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