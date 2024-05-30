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Словения решила признать Палестину независимым государством

Словения решила признать Палестину независимым государством, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 22:39 Фото: Х/vladaRS
Правительство Словении 30 мая приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Словении в соцсети Х (Twitter).

"Сегодня правительство приняло предложение о принятии решения о признании независимости и суверенитета Палестины и направило его в Национальное собрание", – говорится в сообщении.

Также это решение прокомментировала министр иностранных дел Словении Тани Файон. 

"Признание Палестины — единственный путь для двух государств и народов сосуществовать в мире. Число единомышленников среди европейских стран растет, и это явный знак того, что Евросоюз берет на себя все более активную роль в разрешении конфликта", – говорится в ее заявлении в соцсети Х.

Ранее стало известно, что правительство Испании официально признало Палестину независимым государством. 

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