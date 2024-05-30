Словения решила признать Палестину независимым государством

Правительство Словении 30 мая приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Словении в соцсети Х (Twitter).

"Сегодня правительство приняло предложение о принятии решения о признании независимости и суверенитета Палестины и направило его в Национальное собрание", – говорится в сообщении.

🇸🇮🇵🇸 Vlada je danes sprejela predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine in ga poslala Državnemu zboru. pic.twitter.com/HEimKOnXZE — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 30, 2024

Также это решение прокомментировала министр иностранных дел Словении Тани Файон.

"Признание Палестины — единственный путь для двух государств и народов сосуществовать в мире. Число единомышленников среди европейских стран растет, и это явный знак того, что Евросоюз берет на себя все более активную роль в разрешении конфликта", – говорится в ее заявлении в соцсети Х.

Today, the Government of #Slovenia 🇸🇮 adopted the decision on the recognition of the independence and sovereignty of #Palestine and submitted it to the National Assembly. pic.twitter.com/EO8PUVVz0d — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) May 30, 2024

Ранее стало известно, что правительство Испании официально признало Палестину независимым государством.

