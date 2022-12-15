Житель Косшы обокрал сельскую мечеть, чтобы утолить сексуальный голод

Фото: pixabay

В Кокшетау из сейфа мечети украли 650 тысяч тенге. Подозреваемый - 27-летний житель Косшы не раз привлекался к уголовной ответственности за воровство в подобных местах, сообщает Zakon.kz

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