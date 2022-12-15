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Житель Косшы обокрал сельскую мечеть, чтобы утолить сексуальный голод

Житель Косшы обокрал сельскую мечеть, чтобы утолить сексуальный голод Фото: pixabay
В Кокшетау из сейфа мечети украли 650 тысяч тенге. Подозреваемый - 27-летний житель Косшы не раз привлекался к уголовной ответственности за воровство в подобных местах, сообщает Zakon.kz

Как сообщает телеканал КТК, в полиции изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и сразу же установили личность подозреваемого.

Также стало известно, что все деньги он уже потратил на женщин легкого поведения.


"Следственно-оперативной группой с места происшествия изъяты отпечатки пальцев подозреваемого, исследованы следы инструментов, с помощью которых злоумышленник произвел отжим дверей сейфа. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража"представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдикаримова.

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Елена Вебер
Кокшетау
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