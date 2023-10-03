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Житель Караганды обокрал родную бабушку на 7 млн тенге

Житель Караганды украл 7 млн тенге у родной бабушки Фото: pixabay
23-летний житель Караганды признался, что украл более 7 млн тенге у родной бабушки. Теперь ему может грозить срок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 3 октября в пресс-службе ДП Карагандинской области, в полицию обратилась с заявлением 61-летняя пенсионерка. Она рассказала, что кто-то украл из ее квартиры 7 млн 180 тыс. тенге.

Полицейские осмотрели место происшествия и заметили, что следов взлома на двери не было, а все вещи остались на своих местах – то есть вор точно знал, где именно пожилая женщина хранила деньги. Это позволило быстро сузить круг подозреваемых. Вскоре полиция задержала предполагаемого вора – 23-летнего внука потерпевшей.

Молодой человек сознался в содеянном. Украденные деньги у него изъяли. Сейчас в отношении карагандинца ведут досудебное расследование по ст. 188 УК РК, подозреваемому может грозить лишение свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Жетысуской области подозревают в убийстве собственного сына.

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