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В Карагандинской области директора райбольницы осудили за хищение "ковидных" надбавок

В Карагандинской области директору районной больницы за хищение "ковидных" надбавок дали 3,5 года колонии Фото: pixabay
В Бухар-Жырауском районном суде Карагандинской области вынесли приговор директору Центральной районной больницы. совершила хищение денежных средств, выплачиваемых медицинским работникам в качестве "ковидных надбавок", сообщает Zakon.kz

По данным пресс-службы суда, женщина содействовала мошенничеству, т.е. хищению чужого имущества путём обмана в отношении двух и более лиц - денежных средств, выплачиваемых медицинским работникам в качестве "ковидных надбавок", сопряженное с использованием своего служебного положения, устраняя препятствие к его совершению, путем пособничества. Вина доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и другими письменными материалами дела.

Как отмечается, прокурор просил признать директора больницы виновной и назначить 6 лет лишения свободы без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд не нашёл в деле отягчающих обстоятельств, а в качестве смягчающих принял во внимание наличие малолетнего ребёнка, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением.

В итоге суд назначил женщине 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


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