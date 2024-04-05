Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двух малышей нашли убитыми в Карагандинской области

Детей нашли мертвыми , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:29 Фото: Zakon.kz
В одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области обнаружили тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 4 апреля. Согласно данным пресс-службы ДП Карагандинской области, тела детей в возрасте 2-4 лет имеют признаки насильственной смерти. По данному факту начали досудебное расследование. 

"По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области", – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Иная информация в интересах следствия не разглашается. 

Похожая трагедия произошла в Туркестанской области в феврале. Там мать подозревают в том, что она задушила двух своих детей подушкой. 

Читайте также

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана
Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Еще одну дамбу прорвало в Актюбинской области
Еще одну дамбу прорвало в Актюбинской области
Ирина Капитанова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: