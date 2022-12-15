В Казахстане увеличивается суточная заболеваемость коронавирусом

279 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки. Накануне число заболевших составило 235, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, на 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном уровне– 1700.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



в тяжелом состоянии – 13 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось, что в столице растет уровень заболеваемости коронавирусом.