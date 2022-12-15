В Казахстане увеличивается суточная заболеваемость коронавирусом
Фото: pixabay
279 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки. Накануне число заболевших составило 235, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава РК, на 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном уровне– 1700.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 13 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Ранее сообщалось, что в столице растет уровень заболеваемости коронавирусом.
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