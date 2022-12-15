Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака с сильнейшей интуицией

Одни люди наделены шестым чувством, другие – нет. Астрологи рассказали, какие представители зодиакального круга обладают внутренним чутьем – интуицией, сообщает Zakon.kz.

Рак

Раки от природы наделены даром предвидения. Они чутко ловят малейшие колебания и перемены в атмосфере. Порой картины будущего приходят к Раку в форме мысленных видений, либо в виде вещих снов. Своими предчувствиями они чаще всего делятся с окружающими. Однако люди не всегда воспринимают сказанное всерьез. А потом очень сильно удивляются, когда пророчества Рака сбываются.

Астрологи рекомендуют прислушиваться к предостережениям Рака.

Скорпион

Скорпион носит титул самого мистического и загадочного знака. Он обладает мощной интуицией, которая в первую очередь направлена на защиту от недоброжелателей. Скорпионы чувствуют, когда человек приходит не с добрыми намерениями. Если Скорпион поймал вас на лжи или предательстве, пощады не ждите. Он обязательно отомстит.

Когда произойдет месть от Скорпионов, сложно сказать, но это обязательно произойдет. Возможно, через несколько дней, а может быть, через 10 лет.

Рыбы

Рыбы наделены экстрасенсорными способностями. С шестым чувством они на “ты”. Как только мироздание посылает новый импульс, Рыбы быстро принимают посланную им информацию. Окружающие удивляются удаче, которая сопутствует Рыбам, пишет "Киноафиша".

Секрет прост: Рыбы всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу. Они делятся прогнозами со всеми желающими.

Астрологи назвали цвета удачи для каждого знака зодиака на Новый год.

