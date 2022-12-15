В Казахстане специалисты за работу с патогенными биологическими агентами будут получать доплату к зарплате
Фото: akorda.kz
Постановлением правительства Казахстана от 9 декабря 2022 года внесены дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств, сообщает Zakon.kz.
Доплата полагается работникам казенных предприятий в сфере здравоохранения, а также сельского хозяйства, лесного, рыбного и охотничьего хозяйства.
В частности, установлены размеры доплаты:
- За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и II групп патогенности, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, – 50% от должностного оклада.
- За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами II группы патогенности, вызывающими инфекционные или паразитарные заболевания, – 35% от должностного оклада.
Постановление вводится в действие с 25 декабря 2022 года.
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