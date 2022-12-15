В России на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске четыре человека получили ранения, жертв нет, сообщает Zakon.kz.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске вспыхнул серьезный пожар.

Площадь возгорания составила примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.



Губернатор области уточнил, что инцидент не повлиял на работу местной инфраструктуры, а население Ангарска вне опасности.

В результате происшествия одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще трое раненых получили амбулаторную помощь.

По предварительной версии, инцидент мог быть вызван сейсмической активностью, которую засекло оборудование Байкальской геофизической службы РАН. Многие жители приняли ее за землетрясение, по времени активность совпадает со взрывом.