Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В России на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

В Ангарске на НПЗ произошел взрыв Фото: МЧС РФ
В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске четыре человека получили ранения, жертв нет, сообщает Zakon.kz.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске вспыхнул серьезный пожар.

Площадь возгорания составила примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.

Губернатор области уточнил, что инцидент не повлиял на работу местной инфраструктуры, а население Ангарска вне опасности.

В результате происшествия одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще трое раненых получили амбулаторную помощь.

По предварительной версии, инцидент мог быть вызван сейсмической активностью, которую засекло оборудование Байкальской геофизической службы РАН. Многие жители приняли ее за землетрясение, по времени активность совпадает со взрывом. 

Читайте также

Поножовщина произошла на автовокзале Павлодара

Землетрясение зафиксировано в 370 км от Алматы

В Карагандинской области директора райбольницы осудили за хищение "ковидных" надбавок

Данияр Кунафин
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Кайрат Нуртас сменил имидж
Кайрат Нуртас сменил имидж
Россияне бегут от мобилизации и переезжают в Алматы
Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления