Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в городе Алиага на западе Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала A-haber, инцидент произошел в районе 22:00 по времени Астаны в печи нагрева нефти предприятия и привел к пожару.

Как уточняется, пожар произошел на одной из установок по переработке сырой нефти, установка была остановлена.

"Пожар потушен. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Работы на других установках НПЗ продолжаются", – говорится в сообщении.

Причина ЧП выясняется.

💥🔥

TURKEY

EXPLOSION

OIL REFINERY

👉AFRICA ROLL



👉WATCH ISTANBUL

👉AND THE BOSPORUS



Aliağa, Türkiye



👉An explosion occurred at the Tupras refinery in Izmir’s Aliaga district around 8:00 PM local time on Monday.



👉The explosion reportedly took place in the crude oil furnace… pic.twitter.com/yEfvPKsysx — ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) November 25, 2024

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане.