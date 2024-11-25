Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
Фото: pixabay
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в городе Алиага на западе Турции, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала A-haber, инцидент произошел в районе 22:00 по времени Астаны в печи нагрева нефти предприятия и привел к пожару.
Как уточняется, пожар произошел на одной из установок по переработке сырой нефти, установка была остановлена.
"Пожар потушен. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Работы на других установках НПЗ продолжаются", – говорится в сообщении.
Причина ЧП выясняется.
💥🔥— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) November 25, 2024
TURKEY
EXPLOSION
OIL REFINERY
👉AFRICA ROLL
👉WATCH ISTANBUL
👉AND THE BOSPORUS
Aliağa, Türkiye
👉An explosion occurred at the Tupras refinery in Izmir’s Aliaga district around 8:00 PM local time on Monday.
👉The explosion reportedly took place in the crude oil furnace… pic.twitter.com/yEfvPKsysx
Ранее сообщалось, что 20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане.
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