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Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

взрыв и пожар произошли на заводе в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 01:54 Фото: pixabay
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в городе Алиага на западе Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала A-haber, инцидент произошел в районе 22:00 по времени Астаны в печи нагрева нефти предприятия и привел к пожару.

Как уточняется, пожар произошел на одной из установок по переработке сырой нефти, установка была остановлена.

"Пожар потушен. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Работы на других установках НПЗ продолжаются", – говорится в сообщении.

Причина ЧП выясняется.

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане.

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