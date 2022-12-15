Казахстанца ограбили в Бишкеке
Фото: pixabay
Неизвестные забрали у гражданина Казахстана 40 тыс. долларов в Ботаническом саду в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
10 декабря в УВД Октябрьского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Казахстана.
"Он попросил милицейских принять меры в отношении неизвестных, которые ограбили его в ботаническом саду. Неизвестные отняли у казахстанца 40 тыс. долларов".ГУВД Бишкека
Факт зарегистрировали в ЕРП УВД Октябрьского района города Бишкека и возбудили уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК Кыргызстана.
Оперативники получили информацию, что к совершению преступления имеет причастность ОПГ, состоящая из 2-3 человек.
Милицейские вместе с бойцами СОБР задержали троих подозреваемых в Бишкеке. Их арестовали на два месяца.
При обыске в доме одного из них изъяли 5 500 долларов и травматический пистолет марки "Макарова" с пятью патронами.
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