В районе Алтай наградили работников сельского хозяйства

Район Алтай – это хлебный край с самыми плодородными землями и один из лидеров отрасли сельского хозяйства на востоке страны. Высокие показатели достигнуты неустанным трудом работников и высококвалифицированных специалистов.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что объективные географические, природно-климатические и исторические условия агропромышленного комплекса должны стать ведущей отраслью экономики Казахстана и напрямую влиять на продовольственную безопасность страны. Именно поэтому аграрии наращивают объемы производства и повышают качество продукции.

Ежегодно тружеников полей, ферм, перерабатывающей промышленности и всех тех, кто тесно связан с этой отраслью, поздравляют с профессиональным праздником. Этот год не стал исключением. С торжественной речью выступил аким района Алтай Ернар Мустафин.

"Мы чествуем людей, которых объединяет настоящее профессиональное дело. Они влюблены в родную землю и свою профессию. Благодаря вашему неустанному труду наш район по праву считается одним из лидеров отрасли сельского хозяйства Восточного Казахстана. Об этом свидетельствуют показатели текущего года. Объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается с темпом роста 114%, или более 54 млрд тенге. Особая признательность нашим ветеранам, чьими стараниями создавались производственные мощности, тем, кто передает опыт молодежи. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!" Ернар Мустафин

На празднике чествовали лучших тружеников района. Это люди, которые любят свое дело и являются профессионалами в своей сфере.





Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



Медалью "Ерен еңбегі үшін" ("За трудовые заслуги") был награжден глава крестьянского хозяйства "ЛАД" Владимир Тычинский, медалью "Еңбек Ардагері" – глава крестьянского хозяйства "Саша" Владимир Поросятьев за вклад в развитие агропромышленного комплекса района Алтай.

"Я весь район поздравляю с праздником. Очень признателен властям, что торжественные мероприятия по этому случаю возобновили. Поверьте, это очень важно для наших работников села. Стоит отметить, что мы очень внимательно следим за экономической ситуацией в мире и в нашей стране. И абсолютно поддерживаем решение нашего президента сделать сельское хозяйство приоритетным направлением. Это значит, что села будут жить, развиваться, и первые шаги в этом направлении мы уже увидели в этом году". Владимир Поросятьев

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



Почетную грамоту от министра сельского хозяйства РК за многолетний и добросовестный труд получил директор ТОО "Снегиревское" Виктор Литуев. Благодарность от акима ВКО вручили директору ТОО "Крестьянка" Руфату Жуваныжбаеву. Благодарственные письма замакима ВКО получили главный агроном ТОО "ОХМК плюс" Азамат Серикболов, директор ТОО "Шыгыс жер" Бекшора Мамаев, директор ТОО "Зыбер" Ибрагим Мусин, директор ТОО "Ел мен жер" Канатбек Едильбаев.



"Я 38 лет работаю в области сельского хозяйства. Рабочий сезон в этом году был удачный. Считаю, что в нашем крае для этого созданы все условия: земли – богатые, труженики – работящие, государство дает хозяйствам возможность развиваться. Всем желаю успехов, а нашим работникам здравия, так как многое зависит от них". Канатбек Едильбаев

Для вручения Почетной грамоты от имени руководителя Управления сельского хозяйства ВКО были приглашены первые руководители крестьянских хозяйств района: управляющая КХ "Пант" Лидия Попова, глава КХ "Алау" Орал Исаев, глава "Сеитов Т. Т." Тельман Сеитов, директор ТОО "Мойылды Байконур" Андрей Ветлугин.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



Также благодарственными письмами акима района Алтай были отмечены более 50 опытных работников сельского хозяйства, те, кто может заслуженно похвалиться качественной работой. К примеру, механизатор ТОО "Нивы Чапаево" Сулеймен Танатов за сезон намолотил 3870 тонн зерновых. А его односельчанин Юрий Балясников перевез 2850 тонн зерна. В этом ТОО Юрий работает водителем более 20 лет, сегодня он самый старший и опытный наставник молодежи в коллективе.

В этот праздничный день чествовали не только тех, чей труд непосредственно связан с землей. Благодарили за работу животноводов и доярок, токарей и разнорабочих, операторов элеватора, лаборантов и ветврачей. А также товаропроизводителей, среди которых пекари и технологи, работники маслоцеха, менеджеры и супервайзеры.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



Украсили мероприятие яркие музыкальные и хореографические номера артистов творческих коллективов Дворца культуры и спорта.

Любовь Кожевникова