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Казахстанские палуаны завоевали еще 7 золотых медалей на ЧМ-2022 по казахша курес

Казахша курес ЧМ-2022 Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
В заключительный день мирового первенства по казахша курес на ковре Астаны были разыграны награды в двух молодежных возрастных категориях (U-17) и (U-20). Хозяева турнира семь раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

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Среди юношей до 17 лет золотые медали мирового первенства примерили Акылбек Аманулы (50 кг), Али Алимби (60 кг) и Сардар Абдисаметулы (+82 кг).


Казахша курес ЧМ-2022

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz


В этой же возрастной категории Олжас Жоспар (70 кг) завоевал "серебро". А бронзовых наград удостоены Кыдырмолда Куан (50 кг), Рузимин Тугышев (60 кг) и Дарусейтхан Темирхан (82 кг). 


Казахша курес ЧМ-2022

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

В возрастной группе (U20) гимн Казахстана звучал в честь Руслана Темиржана (60 кг), Жумажана Кожамбекова (74 кг), Бибарыса Нугмана (84 кг) и Ерасыла Амангельды (+100 кг). А Шокан Нурмаханбетов (100 кг) завоевал серебряную медаль. На третью ступень пьедестала почета поднялись Алтынбек Калмакбаев(60 кг), Ералхан Балтабай(72 кг), Мейржан Бериков (100 кг) и Мейржан Абдималиков (+100 кг.).


Казахша курес ЧМ-2022

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

В общекомандном зачете казахстанские палуаны с 15-ю наградами высшего достоинства, включая женскую и мужскую сборные, завоевали первое место.  

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