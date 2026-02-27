Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала "золото" юниорского ЧМ-2026

В немецком городе Инцелль проходит чемпионат мира среди юниоров по конькобежному спорту, где 27 февраля на высшую ступень пьедестала почета поднялась член сборной Казахстана Кристина Шумекова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, наша соотечественница стала победительницей соревнований на дистанции 500 м с результатом 38,48 секунды. Этот показатель стал ее новым личным рекордом.

Серебряную медаль завоевала канадка Джулия Снелгров (38,78), "бронза" досталась представительнице Польши Виктории Дабровска (38,96).

Фото: telegram/DRSQazaqstan

На этой же дистанции выступили и другие спортсменки нашей сборной. Анастасия Беловодова заняла 12-е место, Варвара Глухова расположилась на 13-й позиции. Алина Шумекова показала 30-й результат, а Айзада Рымбек завершила соревнования на 54-м месте.

Нужно отметить, что 16 лет назад на этой же спринтерской дистанции, также на юниорском мировом первенстве, Екатерина Айдова принесла Казахстану золотую медаль.

Что касается Кристины, то она ныне является одним из лидеров мирового конькобежного спорта среди юниоров, что доказала недавно на этапе Кубка мира в итальянском Милане.