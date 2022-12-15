Как алматинцы отпразднуют День Независимости

В акимате Алматы рассказали, какие мероприятия состоятся в День Независимости в южной столице, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Дня Независимости в Алматы проходят различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе научно-практические конференции, фотовыставки, круглые столы.

15 декабря – в Музее им. Д. Кунаева состоится фотовыставка "Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі".

15 декабря – в Академии наук пройдет конференция, посвященная декабрьским событиям 1986 года, с участием представителей общественных организаций и историков.

16 декабря – на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости.

17 декабря – в рамках 36-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к монументу "Тәуелсіздік таңы".

День Независимости Казахстана отмечается ежегодно 16 декабря.