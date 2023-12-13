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Куда алматинцы могут сходить в День Независимости

Куда алматинцы могут сходить в День Независимости Фото: Zakon.kz
Какие мероприятия пройдут в Алматы в честь Дня Независимости, рассказали 13 декабря 2023 года в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в этом году Казахстан празднует 32-ю годовщину Дня Независимости.

"В преддверии празднования значимой даты в Алматы состоится ряд культурных официальных, спортивных мероприятий, также будут организованы фотовыставки и круглые столы".Пресс-служба акимата Алматы

13 декабря:

  • в 11:00 в развлекательном комплексе Bastau будет организован турнир по бильярду "Кубок акима Бостандыкского района" среди совета ветеранов Алматы;
  • в 15:00 в центре инновационного творчества (мкр. Шугыла, 347/4) состоится круглый стол "Елімнің бақытын тербеген – Тәуелсіздік!" с представителями интеллигенции и декабристов города.

15 декабря:

  • в 11:00 в мультимедийном центре традиционной музыки будет организована встреча с участниками декабрьских событий "Тәңір сыйы – Тәуелсіздік";
  • в 11:00 в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа пройдет круглый стол на тему "Тәуелсіздік – ел мерейі";
  • в 15:00 в Музее им. Кунаева состоится фотовыставка "Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі", где будут выставлены фотографии зданий и культурных очагов Алматы из фотоархива музея;
  • в 15:00 в Центральном государственном архиве Алматы будет проведен круглый стол на тему "Тәуелсіздік – аппақ таңым арайлы";
  • в 19:00 в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра РК им. Т. Абдрашева.

Также сообщается, что с 16 по 18 декабря с 9:00 до 18:00 пройдет открытый чемпионат Алматы по классическому пауэрлифтингу и классическому жиму лежа среди всех категорий в общеобразовательной школе №15 им. К. Азербаева.

А 18 декабря в 12:00 в Alatau Creative Hub состоится интеллектуальная игра "Тәуелсіз елдің ұрпағы".

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