Новый район Астаны предлагают назвать "Нура" или "Караоткель"

Депутатам столичного маслихата представили варианты названий для нового района Астаны – он будет создан путем разделения Есильского района на два, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С основным докладом выступил руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Он отметил, что с тех пор, как было предложено образовать в Астане новый, пятый по счету, район путем разделения на два Есильского, было проведено несколько встреч с учеными, общественностью, где обсуждали ряд вариантов, исходя из истории страны.



В итоге на заседание ономастической комиссии вывели два варианта.

"Первый вариант – "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. В истории реки Есиль и Нура всегда идут в паре. Второй вариант – "Караоткель". Вы знаете, что в средние века это был один из крупных торговых центров, этимологическое значение слова "қара" – много, изобилие. Но мы также уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию. Вариант "Нура" – короткое и ясное. По варианту "Караоткель", когда советовались с лингвистами, они отметили, что в согласно казахской грамматике, подряд две гласные буквы не применяются и затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура". Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп

Отметим, что в столице есть четыре района. Три из них – на правом берегу. Это "Алматы", "Сарыарка" и "Байконыр". Еще один район "Есиль" включает территорию всего левого берега.

8 июля экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что в столице уже в скором времени может появиться новый район из-за большого наплыва жителей.

