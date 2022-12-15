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В Алматы прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

В Алматы прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией Фото: Антикор
В Алматы проведен ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. Таким образом город отметил знаменательную дату.

Ключевые мероприятия организованы в крупных высших учебных заведениях страны по актуальным вопросам противодействия коррупции.

В частности, 7 декабря состоялась международная научно-практическая конференция в стенах Казахского национального университета им. аль-Фараби, где рассмотрены вопросы противодействия коррупции в системе образования и международный опыт формирования антикоррупционной культуры в образовательных учреждениях.

В Алматы прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

Фото: Антикор

8 декабря в Satbaev University организован семинар по вопросам продвижения антикоррупционного менеджмента в высших учебных заведениях независимой службой "сompliance-офицера".

Аналогичные встречи проведены в Университете "Нархоз", КазНМУ им. С. Асфендиярова, КазНПУ им. Абая.

Самым ярким событием знаменательной даты является международный круглый стол "Борьба с коррупцией – необходимое условие обеспечения прав человека", в ходе которого представители США, Франции, Грузии и ряда других стран поделились опытом борьбы с коррупцией.

В мероприятиях приняли участие более тысячи человек, среди которых были зарубежные эксперты, представители дипломатических представительств, международных организаций, академического сообщества, предпринимателей, государственных органов и общественных деятелей.

В Алматы прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

Фото: Антикор

В завершение антикоррупционной недели состоялась торжественная церемония награждения общественных деятелей, принимавших активное участие в формировании антикоррупционной культуры в обществе.

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Динара Халдарова
Антикор Алматы
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