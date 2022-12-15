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В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов

В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов Фото: Екатерина Гуляева
Жилищное строительство в Семее продолжает наращивать темпы производства. За 11 месяцев текущего года рост жилищного строительства составил 5,6%.

За этот период в эксплуатацию были сданы 28 жилых многоквартирных домов. Еще 20 бюджетных и 9 коммерческих домов находятся на стадии строительства или отделочных работ, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов

Фото: Екатерина Гуляева

"В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда в городе состоит 13 330 человек".Аким Семея Нурбол Нурсагатов

Одним из направлений предоставления жилья населению из числа социально уязвимых слоев населения является выдача квартир на основе арендной платы без права выкупа. Начиная с 2019 года арендным жильем без права выкупа в Семее были обеспечены 544 семьи.

В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов

Фото: Екатерина Гуляева

"В День Республики в микрорайоне Карагайлы 64 семьям были вручены ключи от новых квартир, в том числе 16 – многодетным и 13 – детям-сиротам. До конца 2022 года планируется предоставить еще 64 арендные квартиры", – проинформировал Нурбол Нурсагатов.

В настоящее время для поддержки граждан действуют льготные жилищные программы, такие как "Бақытты отбасы", в которых участвуют многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи; инвалиды 1 или 2 группы; дети-сироты.

В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов

Фото: Екатерина Гуляева

В декабре в Абайской области была запущена региональная программа "Абай жастары" для приобретения жилья работающей молодежи. В этой программе могут принять участие многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В 2022 году в Семее введено в эксплуатацию 28 новых жилых домов

Фото: Екатерина Гуляева

"На реализацию программы "Абай жастары" из городского бюджета выделено 573 млн тенге. В рамках ее реализации жилье могут приобрести на льготных условиях сотрудники местных исполнительных органов, журналисты, работники здравоохранения, культуры и спорта в возрасте от 18 до 35 лет. Прием документов начнется уже с 22 декабря. Оценку платежеспособности участников программы проведут сотрудники АО "Отбасы банк", – дополнил Нурбол Нурсагатов.

Екатерина Гуляева

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