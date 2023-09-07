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В Карагандинской области около 950 семей обеспечат жильем

В Карагандинской области около 950 семей обеспечат жильем Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается рост строительства жилья. За восемь месяцев ввели около 300 тысяч квадратных метров. А до конца года новоселами станут около 950 семей из социально защищаемых категорий, передает корреспондент Zakon.kz.
"По итогам 8 месяцев 2023 года в рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" по Карагандинской области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 282,712 тыс. квадратных метров, или 100,4 % к уровню прошлого года. Инвестиции в жилищное строительство по области составили 36,4 миллиарда тенге".Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин

В этом году уже построено и сдано в эксплуатацию арендное жилье в Шахтинске, Абае и поселке Агадырь Шетского района, информировал спикер. Строительство ведется во всех регионах.

По словам руководителя управления, до конца года будет введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья.

В Карагандинской области около 950 семей обеспечат жильем

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Кроме того, для 346 очередников из республиканского бюджета выделены средства на выкуп готового арендного жилья, добавил он. Реализуются восемь проектов по строительству кредитного жилья для вкладчиков "Отбасы банка".

"За счет государственных средств до конца года жильем планируем обеспечить порядка 946 семей из числа очередников, в том числе 199 многодетных семей".Мурат Магзин

Также идет строительство инженерной-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным и индивидуальным жилым домам. В итоге сети подведут к 805 земельным участкам.

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